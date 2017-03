Goldene Ehrennadel für Ortswehrführer

artikel-ansicht/dg/0/

Growudicke (MOZ) Seit nunmehr 20 Jahren ist Nick Arnstedt als insgesamt neunter Ortswehrführer der 1930 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr in Großwudicke Chef der derzeit 17 aktiven Kameraden. Am Gründungstag, 3. März, traf man sich zur Jahreshauptversammlung.

Im vorigen Jahr wurden die Kameraden zu insgesamt 13 Einsätzen alarmiert. Wie auch bei anderen Wehren steigen technischen Hilfeleistungen wie nach Verkehrsunfällen. Darauf entfielen zehn Einsätze. Dabei konnten 17 verletzte Personen gerettet werden. Zwei Brände, Müll und Öl, und eine Einsatzübung in Bützer kamen dazu. "So haben unsere Kameraden eine reine Einsatzzeit von insgesamt rund 1.100 Stunden erbracht", so Nick Arnsted. Dazu kommen insgesamt 800 Stunden Ausbildungszeit."

Aber die Kameraden engagieren sich, gemeinsam mit dem vor zehn Jahren gegründeten Förderverein, auch im Dorf. So stellen sie traditionell gemeinsam mit der Kita den Maibaum auf und unterstützen das Herbstfest der Kindertageseinrichtung mit dem Fackelumzug. Das Jahr beginnt mit dem Verbrennen der Weihnachtsbäume und endet mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaums im Dorf. Der Vorstand des Fördervereins um seinen Vorsitzenden Lothar Arnstedt wurde wiedergewählt.

Großwudicke hatte noch vor rund zehn Jahren eine Jugendfeuerwehr. "Derzeit fehlt einerseits der Nachwuchs, aber auch das entsprechende Personal zur Ausbildung", so Ortswehrführer Arnstedt.

Zur Nachwuchsförderung will der Gemeindebürgermeister jetzt an der Grundschule eine AG Brandschutz, wie sie bereits in Milow existiert, initiieren.

Die zehn Ortsteile sowie mit Buckow und Knoblauch zwei der Gemeindeteile im Milower Land haben noch eine eigene Freiwillige Feuerwehr. "In den letzten Jahren erhielten die meisten Wehren neue Einsatz-, die kleineren neue Mannschaftstransportwagen", erklärte Bürgermeister Felix Menzel (SPD). "In diesem Monat erhält noch Nitzahn ein neues Tanklöschfahrzeug. Für das Tanklöschfahrzeug in Vieritz haben wir den Förderbescheid noch nicht erhalten." Anfang 2015 bekamen die Großwudicker ein neues Einsatzfahrzeug.

Der Gemeindebürgermeister wurde zur Jahreshauptversammlung für zehn Jahre treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr Großwudicke mit der Medaille des Innenministers in Kupfer ausgezeichnet. "Trotz meines Amtes schaffe ich es zu den meisten Einsätzen", so Menzel. "Ich habe meine Einsatzkleidung im Kofferraum meines Autos. Wenn die Feuerwehr beispielsweise nach Zollchow alarmiert wird, bin ich von Milow aus eher vor Ort als meine Kameraden aus Großwudicke."

Ebenso für treue Dienste ausgezeichnet wurden Steven Henze und Bernd Kucke (zehn Jahre), Helge Krüger für 20 Jahre und Mario Pawlowsky für 30 Jahre. Bürgermeister Felix Menzel zeichnete Ortswehrführer Nick Arnstedt mit der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde Milower Land aus.