Schnelleres Internet kann kommen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) In ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr beschlossen die Kreistagsabgeordneten mit großer Mehrheit den Haushalt für das laufende Jahr. In der Etatsumme von insgesamt mehr als 360 Millionen Euro ist eine Million Euro als Kofinanzierungsmittel zur Förderung des Breitbandausbaus im Havelland vorgesehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559224/

"Es ist eines unserer großen Zukunftsthemen, den Bürgerinnen und Bürgern des Havellands sowie den ansässigen Unternehmen im Landkreis Zugang zu schnellem Internet zu verschaffen", so Landrat Roger Lewandowski (CDU). Entsprechend der Kooperationserklärung des Landkreises mit den Kommunen zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus übernimmt der Landkreis zehn Prozent der Gesamtinvestitionskosten. 50 Prozent der Kosten trägt der Bund und den Rest das Land Brandenburg. Für die Förderung des Breitbandausbaus rechnet die Kreisverwaltung in den kommenden Jahren mit insgesamt knapp fünf Millionen Euro. Bereits im Mai 2016 erhielt der Landkreis den entsprechenden Förderbescheid des Bundesministeriums für digitale Infrastruktur zum Breitbandausbau.

"Ich begrüße den weiteren Breitbandausbau", so der SPD-Fraktionsvorsitzende Rocco Buchta in der Diskussion, der die Problematik des Zugangs zum schnellen Internet aus persönlicher Erfahrung in seinem Heimatort Strodehne kennt. "So gab in den letzten Monaten ein Designer seine Selbständigkeit in Gülpe wegen fehlendem schnellem Internet auf."

Bereits in den vergangenen Monaten wurde der Breitbandausbau im Havelland vorangetrieben. So im Herbst 2016 im Milower Land und Premnitz. Der komplette Ausbau der Anschlüsse mit Glasfaserkabeln bis in die Haushalte und Unternehmen hinein würde im Havelland insgesamt geschätzte 150 Millionen Euro kosten. Wird das Glasfaserkabel nur bis in die Orte hinein gelegt und versorgen von dort aus auf dem letzten Kilometer Kupferkabel die Haushalte, betragen die Investitionskosten nur zirka ein Drittel.