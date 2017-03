Lesungen, Konzerte und Gaumenfreuden

artikel-ansicht/dg/0/

Plaue (MZV) Das Schloss Plaue erwacht aus seinem Winterschlaf und freut sich auf ein tolles Programm in diesem Jahr. Ab Sonntag, 19. März, startet im Schloss die Saison. Los geht es mit einer Lesung von Robert Rauh und Erik Lorenz aus ihrem aktuellen Buch "Fontanes Fünf Schlösser". Außerdem gibt es im Frühjahr und Sommer ausgewählte und traditionelle Veranstaltungen. Am 24. März ist Sebastian Krämer mit seinem Programm "Lieder wider besseres Wissens auf" auf Schloss Plaue zu sehen. "Mit Fontane nach Frankreich" heißt es in einer Lese-Musik-Veranstaltung mit Hank Teufer und dem event theater am Sonntag, 23. April. "Der Erfolg der letzten Jahre soll sich in diesem Jahr fortsetzen", sagt Schlossherr Andreas Keuchel und führt aus: "Mit 6100 Übernachtungen und über 20.000 Tagesgästen im letzten Jahr haben wir eine Steigerung von über 7% gegenüber 2015 erreicht und wir sind ein beliebter und gut gebuchter Standort für Hochzeiten im Berliner Umland geworden." Keuchel hofft diesen Erfolg in diesen Jahr weiter führen zu können. "Das alles ist nur mit einem großartigen Team möglich, das sich in den letzten Jahren gefunden hat und das Schloss zu dem gemacht hat, was es heute ist," lobt Keuchel. Doch auf dem Erfolg will er sich nicht ausruhen. Ende des Jahres soll das Gästehaus erweitert werden und nach Saisonende mit der Sanierung des Nordflügels für weitere Ferienwohnungen begonnen werden. Die Baumaßnahmen werden mit Unterstützung privater Investoren realisiert, behutsam soll gebaut werden, damit der Charme und die Geschichte des Schlosses nicht verloren gehen. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Brandenburg kann diese große Herausforderung geleistet werden. "Die Schlosssanierung kann nicht im Alleingang erfolgen", ergänzt Keuchel auf Nachfrage. Das Schloss Plaue ist in Privatbesitz und ab April öffnet wieder die Schloss Schänke mit dem Biergarten an der Havel. Die Grillabende und der Sonntagsbrunch sind weiterhin viel gefragt und weit im Voraus sehr gut gebucht.