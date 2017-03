artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Vor den Augen des Vaters ist am Dienstagabend in Falkensee an der Spandauer Straße/Ecke Alte Panzerstraße ein dreijähriges Kind von einem Lastwagen angefahren worden. Der Fahrer flüchtete, nach ihm wird gefahndet. Das Kind, das unter den Laster geraten war, erlitt laut Angaben der Polizei Beinverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.