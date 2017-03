Drei Verletzte nach Auffahrunfall

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Bei einem Auffahrunfall in Falkensee sind am Montagabend drei Menschen teils schwer verletzt worden. Zwei Personen mussten in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei beteiligte Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden belief sich laut Polizei auf etwa 10.000 Euro. Der Unfall ereignete sich auf der Spandauer Straße.