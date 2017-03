artikel-ansicht/dg/0/

Dem Frühling auf der Spur

Prietzen (MOZ) Kurz vor dem kalendarischen Beginn des Lenz 2017 lädt die Naturwacht Westhavelland zu ihrer alljährlichen Frühlingswanderung an den Gülper See ein. Vom Treffpunkt an der Prietzener Bockwindmühle geht es am kommenden Samstag, 18. März, auf dem Naturlehrpfad den kleinen Deich entlang des Sees, an dessen Ufer die verschiedensten Vögel zu sehen sein werden.

Welche Tiere und Pflanzen genau auf der Frühlingswanderung am Gülper See zu sehen sein werden, ist im Vorfeld schwer zu sagen. Mit Sicherheit werden sich noch die ein oder anderen Zugvögel, so wie hier die Bleßgänse, am Seeufer tummeln.



© Sandra Euent