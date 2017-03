Spandauer Straße: Bauarbeiten beginnen wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Winterpause beendet: In Falkensee beginnen am Mittwoch wieder die Bauarbeiten am Kreisverkehr an der Landesstraße 201/Spandauer Straße. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird der Verkehr auf die nördliche und bereits neu hergestellte Spandauer Straße umgeleitet.