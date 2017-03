Weiser droht bei Hertha in Köln auszufallen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Einsatz des Berliner Abwehrspielers Mitchell Weiser im nächsten Bundesligaspiel am kommenden Samstag beim 1. FC Köln ist fraglich.

Beim 2:1 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende war Weiser, der zum ersten Mal nach dreimonatiger Verletzungspause wieder für Hertha BSC aufgelaufen war, am Knöchel verletzt worden. «Mitch muss sich noch schonen. Vielleicht klappt's zum Abschlusstraining», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai beim offiziellen Trainings-Start in die Woche.

Angeschlagen beim Berliner Fußball-Bundesligisten sind daneben Sebastian Langkamp, der sich im Dortmund-Spiel eine «Kopfnuss» eingefangen hatte und Salomon Kalou mit einer Muskelverhärtung im Oberschenkel. Dardai erwartet Langkamp am Mittwoch zurück im Training. Kalou, dessen Vertragsverlängerung beim Tabellenfünften unmittelbar bevorstehen soll, brauche noch «einen Tag Pause». Längerfristig verletzt sind Ondrej Duda und Fabian Lustenberger.