Gramzower Derby-Erfolg

Gartz (MOZ) In der Fußball-Landesklasse trennt Blau-Weiß Gartz auf Platz 12 und den VfB Gramzow (14.) seit Sonnabend nur ein einziger Punkt. Der Aufsteiger konnte jetzt bei den Oderstädtern einen 4:0-Kantersieg im Uckermark-Derby feiern.

Zweifacher Torschütze: Gramzows Tobias Stark, der hier Markus Jenek (l.) den Ball weggrätscht, machte mit den Treffern zum 0:3 und 0:4 den Deckel drauf aufs Derby. Der Aufsteiger kam in Gartz zu einem überraschenden Kantersieg und drei wichtigen Punkten. © Carola Voigt

Nach dem verlorenen Auswärtsspiel gegen Victoria Templin wollte Blau-Weiß unbedingt punkten. Aber wie schon in der Vorwoche lag das Gartzer Team bereits nach zwei Minuten hinten: Nach einem Freistoß segelte der Ball in den Gastgeber-Strafraum, der Abwehrversuch kam genau zum Gramzower Angreifer Michael Bathke, der sofort zum 0:1 abzog. Christopher Freude, der den etatmäßigen Torwart ersetzen musste, besaß keine Abwehrchance.

Die Gäste störten früh und ließen der Heimelf wenig Raum. Nico Wendlandts Versuch von der Strafraumgrenze flog knapp über die Latte. Das Gartzer Spiel blieb zerfahren, Zweikämpfe wurden nicht angenommen, Ballverluste häuften sich. Die Gäste konzentrierten sich auf ihr Konterspiel - so auch nach einer knappen halben Stunde. Sören Seethaler brachte den Ball in den Gastgeber-Strafraum und Matthias Schröder-Roland köpfte zum 0:2 ein. Wenig später verfehlte Patrick Boests Freistoß für die Heimelf das Tor um Zentimeter. Als ein Ball im Gartzer Mittelfeld, wo Eric Duckert schmerzlich vermisst wurde, zu Tobias Stark kam, tauchte der allein (abseitsverdächtig) vor dem Gartzer Tor auf - 0:3 (40.). Auf der Gegenseite traf Tommy Wohlleben nur den Pfosten.

Wer dachte, die Oderstädter kämen mit mehr Power aus der Kabine, wurde enttäuscht. Der VfB blieb, weiter auf Konter lauernd, gefährlich. Für die Blau-Weißen brachte Tomasz Hilicki eine Eingabe zu Eric Landeck, dessen Schuss der gute Gramzower Torwart Mateusz Silewicz gerade noch zur Ecke klärte. Wenig später wurde erneut Landeck in Szene gesetzt, dann aber im Strafraum gefoult. Nico Wendlandt trat zum Elfmeter an - aber es war wie verhext an diesem Tag: Den Versuch des Staffel-Torschützenbesten wehrte Gramzows Keeper mit dem Fuß ab (55.). Danach gab es kaum noch Erbauliches auf beiden Seiten. Ein fahrlässiges Blau-Weiß-Abspiel leitete schließlich noch einen VfB-Konter ein, den Stark zum 0:4-Endstand nutzte (66.).

In den verbleibenden 25 Minuten gab es kein Gartzer Aufbäumen mehr. Torchancen blieben Mangelware. Die Gramzower nahmen die drei Punkte völlig verdient mit nach Hause. Nun brauchen beide Mannschaften dringend Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.