Massive Störung bei Vodafone

Ostprignitz-Ruppin (RA) Zahlreiche Vodafone-Kunden in und um Neuruppin haben am Dienstag mit erheblichen Empfangsproblemen gekämpft. Beim Mobilfunk ging über Stunden nichts. Vom späten Vormittag an bis nach 15 Uhr konnten zahlreiche Nutzer mit ihren Smartphones weder telefonieren noch Online-Dienste wie etwa WhatsApp nutzen.

Auch Geschäftsleute klagten über Probleme. Kartenzahlungen waren zum Teil erst nach mehreren Anläufen möglich. Betroffen waren nach RA-Informationen auch Kunden anderer Mobilfunk-Anbieter, die das Netz von Vodafone nutzen. Internetseiten für aktuelle Störungsmeldungen zeigten am Dienstag vor allem in Ballungsgebieten Probleme an. In den Kommentaren beschwerten sich aber auch Kunden aus dem Neuruppiner Umland. Vermutungen, eine angekündigte Stromabschaltung in Kyritz könnte die Probleme ausgelöst haben, dürften sich nicht bewahrheiten - sie begann deutlich früher. Über die Gründe des Ausfalls war vom Telekommunikationsanbieter am Dienstag nichts zu erfahren. Unter dem Anschluss des zuständigen Sprechers ertönte nach dem zweiten Klingeln stets eine Stimme, laut der dieser Anschluss vorübergehend nicht erreichbar sei.