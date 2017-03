Umweltschützer warnen vor Gesundheitsschäden

artikel-ansicht/dg/0/

Forst (MOZ) Der BUND warnt vor gesundheitlichen Schäden im Zusammenhang mit einem seit vier Wochen andauernden Schwelbrand in einer Kunststoff-Recyclinganlage im polnischen Brozek an der Grenze zu Forst (Spree-Neiße). In einem Schreiben an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), den Landrat sowie die Bürgermeister von Forst und Cottbus fordern die Umweltschützer die Behörden auf, den Deponiebrand als Umweltkatastrophe anzuerkennen, die auch die deutsche Seite betreffe.