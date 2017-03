Regierung zieht Bilanz nach Halbzeit

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gab sich am Dienstag optimistisch. "Die laufende Wahlperiode ist die bisher erfolgreichste Zeit für Brandenburg seit seiner Gründung vor 27 Jahren", erklärte er am Dienstag zur Halbzeitbilanz der Landesregierung. Von der Opposition hagelte es dagegen viel Kritik, aber auch etwas Lob. Vor genau zweieinhalb Jahren war in Brandenburg der Landtag gewählt worden, die rot-rote Regierung wurde damals im Amt bestätigt.

