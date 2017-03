Zu wenig Biss

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Beim Bergfest der rot-roten Landesregierung Brandenburg dürfte Ministerpräsident Dietmar Woidke und seinem Team von Sozialdemokraten und Linken nicht wirklich nach Feiern zumute sein. Auch wenn Rot-Rot in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren einige Akzente gesetzt hat - der große Wurf ist der alles in allem blass wirkenden Regierungsmannschaft nicht gelungen. Die Baustellen der Koalition überschatten kleine Erfolgserlebnisse wie die Neueinstellung von Lehrern und den verbesserten Kita-Betreuungsschlüssel einfach deutlich.

Es sind vor allem die umstrittene Kreisreform und das Desaster um den Flughafen in Schönefeld, die die Bilanz trüben. Auch wenn Innenminister Karl-Heinz Schröter noch einer der wenigen in der Ministerriege ist, die mit Biss und Authentizität in ihrem Amt agieren, ist der ehemalige Landrat von Oberhavel nicht in der Lage, den aufgebrachten Gegnern der Kreisreform den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Auch die Flüchtlingskrise hatte vor allem Schröter in Brandenburg zu managen - und fand damals klarere Worte als Ministerpräsident Woidke. Letzterem merkte man vor allem bei der größten Berlin-Brandenburger Baustelle, dem Milliardenprojekt BER, an, dass er sich davor scheut, Verantwortung zu übernehmen. Andreas Wendt