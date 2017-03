Skoda wegen Schummelsoftware "mangelhaft"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559260/

K. hatte den gebrauchten Skoda am 24. August 2015 in dem Autohaus gekauft. Das Fahrzeug ist eines derjenigen, die von VW mit einer besonderen Software ausgestattet wurden. Diese erkennt, ob sich das Auto auf einem Prüfstand befindet und verringert dann den Ausstoß von Stickoxiden. Nach Meinung von Richter Ulrich le Claire ist K. berechtigt, den Kaufvertrag für das Auto rückabwickeln zu lassen. Denn durch die Software, die geeignet ist, die amtliche Prüfung von Behörden zu beeinflussen, sei das Auto als mangelhaft zu bewerten. Aufgrund dieses Mangels könne der Käufer darauf bestehen, dass das Autohaus das Fahrzeug zurücknehme. Le Claire regte eine Einigung zwischen den beiden Parteien an.

Der Verkäufer muss jedoch nicht die gesamte Kaufsumme zurückerstatten. Denn das Auto ist seit dem Kauf vor knapp anderthalb Jahren benutzt worden. Dieser Nutzungsvorteil müsse beziffert werden. Da Angaben zur Laufleistung am Montag nicht gemacht werden konnte, konnte le Claire auch keine Größenordnung für das abzuziehende Geld machen. Ein Urteil gab es in der Verhandlung noch nicht. Sollten sich die beiden Parteien jedoch nicht innerhalb der nächsten Wochen auf einen Vergleich einigen, wird le Claire am 8. Mai eine Entscheidung in dem Verfahren bekanntgeben.

Le Claires vorläufige Einschätzung deckt sich mit Urteilen anderer Gerichte. So hatte etwa das Landgericht München I am 14. April vergangenen Jahres entschieden, dass der Käufer eines Seats den Vertrag rückabwickeln lassen konnte. Dort wurden für 27359 gefahrene Kilometer auf Grundlage der zu erwartenden Laufleistung von rund 300000 Kilometern 1594,89 Euro vom Kaufpreis abgezogen.