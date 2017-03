Weiter warten auf Kunstrasen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Schwedter Fußballer warten schon lange. Seit etwa zehn Jahren thematisiert der FC den Sanierungsbedarf auf dem Sportplatz Heinrichslust und die überfällige Investition in einen Kunstrasenplatz. Der würde den Kickern vor allem im Winterhalbjahr deutlich mehr Trainingszeit ermöglichen und sie in jenen Stand versetzen, der landesweit längst Standard ist. 2015 hatte sich die Stadt in einem Grundsatzbeschluss dann dazu bekannt, den Sportkomplex zu sanieren und einen zusätzlichen Platz mit Kunstrasen zu bauen. Das Rathaus bemühte sich um Fördermittel, denn der Kunstrasenplatz und die Sanierung des kleinen, alten "Stadions" aus DDR-Zeiten sind teuer, 7,5 Millionen Euro hatten erste Pläne und Kostenschätzungen ergeben.

Ein Förderantrag beim Bund für das Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" scheiterte für Schwedt. Aus diesem Topf erhielt gerade Prenzlau 450 000 Euro für einen Kunstrasenplatz im Ucker-stadion. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke soll sich dafür stark gemacht haben. Mittlerweile hat Schwedt über den Landessportbund Brandenburg 295 000 Euro aus einem anderen Fördertopf, dem Kommunalen Infrastrukturprogramm, in Aussicht gestellt bekommen. Antragsteller dafür ist der FC Schwedt. Weitere Fördermittel will die Stadt aus dem Programm Stadtumbau gewinnen. Für den ersten Bauabschnitt in Heinrichslust, also den Bau des Kunstrasenplatzes, rechnet die Stadt mit Kosten von 1,1 Millionen Euro. Geplant ist ein Großspielfeld mit 105 x 55 Metern mit Flutlicht, Ballfangzäunen und Nebenanlagen. Wenigstens das, freute sich der FC, denn die ersten Pläne sahen noch vor, aus Kostengründen einen kleineren Platz mit Mindestmaß zu bauen. "Murkelplatz" spotteten die Kicker, bei dem man von der Mittellinie aus die Tore schießt.

Als die Stadt nun für das Großfeld eine Million Euro in den Haushaltsplan für 2017 einstellte, machte sich bei den Sportlern echte Hoffnung breit, dass es wirklich 2017 klappen könnte.

Doch anscheinend dauert es deutlich länger. Erst musste die Stadt die komplette Planung für den Kunstrasenplatz neu ausschreiben, weil seit April 2016 eine neue Vergabeordnung gilt. Die Planung sollte angeblich 2016 abgeschlossen sein, im Mai 2017 sollte mit dem Bau begonnen werden. Dieser Fahrplan war so auch mit dem Verein abgestimmt. Doch ein Baustart für Mai erweist sich im Nachhinein als ein sehr sportliches Ziel, das eigentlich gar nicht zu schaffen war. Im Rathaus konnte man die Aufregung darüber schwer nachvollziehen. Mit der Neuvergabe der Planung war den Stadtverwaltern sofort klar, dass das eine zeitliche Verschiebung bedeutet. Nur den Fußballern sagte davon keiner etwas.

Bevor für den Platzbau die Bagger rollen können, muss die Stadt erst noch einen entsprechenden Baubeschluss in der Stadtverordnetenversammlung fassen, die Ausführungsplanung beauftragen, die Bauleistung ausschreiben, die Fördermittel erhalten und den Bauauftrag vergeben. Eine aktualisierte Zeitplanung der Schwedter Bauverwaltung spricht heute von einer möglichen Fördermittelzusage im Juli/August, einer Vergabe frühestens im Oktober, und einem frühestmöglichen Baustart im April 2018.