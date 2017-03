Fahndung nach vermisstem 16-Jährigen

artikel-ansicht/dg/0/

Bantikow (MZV) Der 16-jährige Ismail Ibrahim Abdigani wird seit 9.Januar vermisst. Der junge Mann aus Somalia war letztmals an diesem Tag in Bantikow bei Wusterhausen auf dem Gelände der "Elisabethstiftung - Jugendhaus am See" gesehen worden. Gegen 8 Uhr hatte er damals die Unterkunft verlassen. Er habe zur Schule fahren wollen. Die Polizei machte den Fall erst am Dienstag öffentlich und vermutet, dass der Vermisste sich in Berlin aufhält. Er habe einer Sozialarbeiterin vor einiger Zeit erzählt, dass sich im Bereich Gesundbrunnen viele Somalier aufhalten. Hinweise zum Aufenthaltsort Ismail Ibrahim Abdiganis können an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391 3540 mitgeteilt werden.