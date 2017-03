Klage im Bodenwelle-Fall abgewiesen

artikel-ansicht/dg/0/

Das Landgericht Neuruppin hat am Dienstag die Klage einer 26-jährigen Kyritzerin abgewiesen. Sie hatte die Stadt verklagt, weil sie über eine Bodenwelle der Straße der Jugend gefahren war und diese dabei einbrach. Das Auto wurde abrupt abgebremst. Dabei sprang der Airbag auf. Die Frau musste wegen Schmerzen im Gesicht ins Krankenhaus. 3000Euro Schaden waren an ihrem Wagen entstanden.

Doch ein Anrecht darauf, das Geld von der Stadt wiederzubekommen, hat sie nicht, urteilte am Dienstag Richterin Anika Müller. Es gebe zwar die Pflicht des Straßenbaulastträgers - in dem Fall: die Stadt Kyritz - seine Fahrbahnen in gefahrlosem Zustand zu halten, das aber nur "nach Leistungsfähigkeit", wie die Richterin betonte: "Eine völlige Gefahrlosigkeit ist nicht möglich." Deshalb könne kein Nutzer auf die völlig gefahrlose Befahrbarkeit vertrauen.

Autofahrer müssen auch hinnehmen, dass nicht überall mit bestimmten Verkehrszeichen vor Bodenwellen oder ähnlichen Schäden gewarnt wird. Das ist nur dann notwendig, wenn die Gefahr für den Autofahrer nicht erkannt werden kann. "Es war aber auf den Lichtbildern deutlich geworden, dass die Straße insgesamt in keinem guten Zustand ist", sagte die Richterin. Viele Ausbesserungen hat es auf der Verbundpflaster-Strecke schon gegeben. Auch Bodenwellen gab es mehrere. "Das hat auch die Klägerin zugegeben", sagte Müller mit Blick auf die kürzlich erfolgte Verhandlung des Falles. Auf solchen Strecken können sich Autofahrer rechtzeitig auf Gefahren einstellen, so dass es keines zusätzlichen Verkehrszeichens bedarf.

Nicht zuletzt konnte die Stadt den Zustand unterhalb der betroffenen Bodenwelle gar nicht erkennen. Solche Verkehrshindernisse an sich sind bei angepasster Geschwindigkeit grundsätzlich beherrschbar, so die Richterin. Dass es aber unter jener Bodenwelle offenbar Hohlräume gab, konnte die Kommune nicht erkennen. In gewisser Weise war es also ein schicksalhafter Fall. Oder, wie Anika Müller es formulierte: "Dass sie erst aufbricht, als die Klägerin drüber fährt, ist tatsächlich Pech."

Für die Kyritzer Klägerin Anika Schröder ist es doppelt bitter. Sie soll nun auch die Kosten des Verfahrens tragen. Schröder sagte am Dienstag dem moz.de, dass sie das Urteil aber nicht akzeptiert, sondern, wenn möglich, die nächst höhere Instanz anrufen wird.