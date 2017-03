artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Weltreisende Heidi Hetzer (79) bereut Äußerungen im ZDF-"Morgenmagazin", die als rassistisch-verallgemeinernd kritisiert wurden. "Es tut mir fürchterlich leid. Es war nicht so gemeint. Den Satz "Die Schwarzen klauen alles" habe ich in Südafrika so oft gehört. Sogar von Schwarzen selber", sagte Hetzer der Zeitung "B.Z.". Sie habe diesen Satz deshalb am Montag im Morgenmagazin "unreflektiert geäußert". "Das war ein Fehler. Ich entschuldige mich für diese Äußerung. Wie kann ich das wieder gut machen? Nächstes Jahr plane ich doch auch wieder durch Afrika zu reisen. Einmal quer durch."