Ungesunde Verlockungen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559269/

Eine Gesellschaft, in der ungesunde Fertignahrung im Überfluss produziert und extra billig verkauft wird. In der die süßesten Riegel an der Kasse auf Kinderhöhe drapiert werden. Und in der Zuckerbomben als "gesunde Snacks" angepriesen werden dürfen. Mit ihnen macht die Nahrungsmittelindustrie schon die Kleinsten zu Fast-Food-Junkies.

Dazu kommt, dass Kinder genetisch darauf programmiert sind, die Schokolade der Tomate vorzuziehen. Weil "süß" bei unseren Ur-Ahnen "nicht-giftig" bedeutete. So gleicht es fast schon einem Kampf gegen Windmühlen, den Nachwuchs vor den ständigen Verlockungen zu schützen. Man muss ihn trotzdem jeden Tag aufnehmen: Weil Kunstnahrung nicht nur dick, sondern auch krank macht. Helfen dabei würde ein Schulfach "Ernährung" und endlich eindeutige Nährwert-Kennzeichnungen auf Verpackungen.

Maria Neuendorff