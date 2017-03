artikel-ansicht/dg/0/

Kopenhagen (dpa) Die dänische Integrationsministerin Inger Støjberg hat die 50. Verschärfung des Ausländerrechts in ihrem Land mit einer Torte gefeiert und Facebook-Nutzer damit erzürnt. In dem sozialen Medium postete die Ministerin am Dienstag ein Bild von sich mit der Marzipantorte, die neben Sahne und Obst mit einer dänischen Flagge und einer 50 aus Schokolade verziert war. "Heute habe ich die Verschärfung Nummer 50 in der Ausländerpolitik durchgesetzt bekommen. Das muss gefeiert werden!" überschrieb Støjberg das Bild. Die Politikerin der rechtsliberalen Regierungspartei Venstre hatte mit ihrer harten Ausländerpolitik in der Vergangenheit schon häufiger Aufsehen erregt.