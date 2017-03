Massensterben der Honigsammler

artikel-ansicht/dg/0/

Die ersten Hiobsbotschaften von Kollegen trafen schon in den vergangenen Wochen ein. Günter Hörandel dachte, dass es ihn diesmal nicht trifft. Dann schaute der Imker aus Senzig (Dahme-Spreewald) bei den eigenen Bienenvölkern nach. "Die waren allesamt tot", sagt er. In allen Bienenkästen und in dem Wanderwagen ergab sich das gleiche traurige Bild.

Von 24 Völkern habe keines überlebt, sagt der Inhaber der "Dahmeland Imkerei". Um sein Hobby nicht aufgeben zu müssen, hat er Bienen bei einem Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern bestellt, was ihn knapp 1000 Euro kostete. Er muss langsam wieder mit der Zucht anfangen. "Bei Schweinezüchtern hätte es einen großen Aufstand und EU-Hilfen gegeben. Wir stehen mit dem nassen Hemd da", beklagt Hörandel.

Hohe Verluste werden von Imkern auch aus anderen Regionen gemeldet. Holger Ackermann, Sprecher des Landesimkerverbandes, schätzt, dass im Schnitt mehr als 40 Prozent der Bienen den Winter nicht überlebt haben. "So ein großes Sterben gab es seit vielen Jahren nicht mehr", berichtet er. Als Hauptursache erkennt er die Varroamilbe, die Blut aus den Larven saugt. Gleichzeitig überträgt der Parasit diverse Viren, die den Bienen zusetzen.

Zudem stellt nach seiner Auffassung auch die moderne Landwirtschaft ein Problem dar. "Die Äcker werden kaum noch gepflügt, sondern immer häufiger gespritzt", erklärt er. Dies führe dazu, dass sich Mäuse rasant vermehren und auch Bienenstöcke "überfallen". Auch den zunehmenden Einsatz von Pestiziden bewertet Ackermann kritisch. Der Pflanzenbau-Experte des Landesbauernverbandes, Karsten Lorenz, will dieses Argument jedoch nicht gelten lassen: Die mit Pestiziden behandelten Saatkörner würden im Spätherbst in den Boden gebracht, dann seien Bienen nicht mehr aktiv, erklärt er.

Auch in Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark) und Umgebung wird ein massenhaftes Bienensterben registriert. "Die Hälfte der Völker ist eingegangen", berichtet Sven Ferchland, Vorsitzender des regionalen Imkervereins. Er zieht einen Vergleich mit der Wirtschaft: "Diese Verluste können wir genauso wenig kompensieren wie ein Handwerksbetrieb, bei dem ein Großteil der Mitarbeiter gekündigt hat." Die Folgen würden bald die Verbraucher spüren: Es werde in dieser Saison deutlich weniger Honig in Brandenburg produziert, so Ferchland.

Diese Entwicklung kann Nico Heiden nicht bestätigen. Fast alle seiner Bienen haben überlebt. Der Vorsitzende des Imkervereins Ostuckermark erkennt dagegen Fehler bei der Behandlung der Varroamilben. So müssten die Bienenstöcke in jedem Winter mit organischen Säuren besprüht werden. Ebenso könnten Drahtgitter vor Mäusen schützen. Verbandssprecher Ackermann pflichtet ihm bei: Manche seiner landesweit 2000 Kollegen vernachlässigen die Bekämpfung der Parasiten, meint er.

Dagegen zweifeln Experten die Zahlen des Imkerverbandes an. Bundesweit liege der Durchschnitt der jährlichen Verluste bei fünf bis zehn Prozent - "mit Ausreißern", sagt Kaspar Bienefeld, Direktor des Instituts für Bienenkunde in Hohen Neuendorf (Oberhavel). "Man kann jetzt noch keine Bilanz ziehen, sondern erst in einem Monat", sagt er. Auch der "Faktor Maus" sowie die Folgen des Pestizideinsatzes sind aus seiner Sicht zu vernachlässigen.

Der Wissenschaftler setzt auf neue Züchtungen, um Bienen resistenter zu machen. Unter dem Titel "SmartBees" würden verschiedene Universitäten und Forschungseinrichtungen derzeit die Ursachen für das gefährliche Zusammenspiel von Varroamilben und Viren ergründen. "Es gibt nur noch zwei dominierende Bienenrassen in Europa, das ist ein großes Problem", sagt Bienefeld, einer der Koordinatoren des Projekts. Dagegen seien Bienen, die veränderte klimatische Bedingungen gut verkraften, vom Zuchtmarkt verdrängt worden. "Wir brauchen mehr Vielfalt."

Den Einsatz neuer Züchtungen wiederum sehen Imker skeptisch. Manche Kollegen würden bereits italienische Bienen mit Exemplaren kreuzen, die aus dem Norden stammen, berichtet Ferchland. "Diese Bienen neigen von Natur aus dazu, fremde Beuten auszuräubern." Hier fehle Aufklärung.