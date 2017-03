artikel-ansicht/dg/0/

"Mittendrin statt ausgegrenzt" - unter diesem Motto ging die WG "Einheit" eine Kooperation mit der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ein. Das gemeinsame Ziel: preiswerte Wohnungen für Menschen mit Behinderung in der Bernauer Innenstadt anzubieten.

In der Mühlenstraße 8 bis 12, unmittelbar an der historischen Stadtmauer und mitten in der Stadt, schuf die Genossenschaft 18 Ein- bis Vierraumwohnungen, davon neun Wohnungen für Menschen mit Behinderung. "Da Menschen mit Behinderung wegen der aktuellen Konkurrenz um guten und günstigen Wohnraum keine Lobby und wenig öffentliche Aufmerksamkeit genießen, sind kleine und bezahlbare Wohnungen für sie kaum zu bekommen", weiß Vorstand Oliver Mayrdorfer.

Die Genossenschaft, die in Bernau insgesamt über 1100 Wohnungen verfügt, ließ den unter Denkmalschutz stehenden Gebäudekomplex entkernen und nach heutigen Qualitäts- und Wohnstandards in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde Barnim und dem Stadtplanungsamt Bernau modernisieren. Damit die Wohnungen für die angesprochene Zielgruppe auch bezahlbar sind, hat die Genossenschaft Mietpreise in Höhe der vom Landkreis Barnim als angemessen eingestuften Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher gemäß Sozialgesetzbuch II festgelegt. "Das Besondere dabei ist, dass wir für diesen freiwillig geschaffenen sozialen Wohnungsbau keinerlei Fördergelder in Anspruch genommen haben. Damit hat die Genossenschaft bewiesen, dass sich soziales Engagement ohne öffentliche Zuschüsse wirtschaftlich darstellen lässt", ist Vorstand Mayrdorfer stolz.

Die Bewohner der Mühlenstraße 8 bis 12 führen ihre Haushalte weitestgehend selbstständig. Unterstützt werden sie bei Bedarf von ausgebildeten Sozialarbeitern und Betreuern der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Die Betreuer sind erster Ansprechpartner für die Genossenschaftsverwaltung in allen Mietangelegenheiten und übersetzen den Bewohnern mietrechtliches Fachchinesisch. Neben der Betreuung von Bewohnern mit Behinderung umfasst die vorgestellte Kooperation auch individuelle ambulante Betreuungsleistungen für pflegebedürftige Mitglieder sowie Hilfen im Haushalt, beispielsweise die Wohnungsreinigung für Senioren. Ein inklusionsoffener Mal- und Zeichenkurs unter professioneller Anleitung rundet das Angebot ab.

"Durch das Kooperationsprojekt haben Menschen mit Behinderung ein komfortables, behütetes und bezahlbares Zuhause gefunden. Und das mitten im Zentrum Bernaus, wo das Leben tobt und bislang keine entsprechenden Wohnungen für Menschen mit Handicap verfügbar waren", wertet Oliver Meyrhofer das Projekt, das vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde, als Erfolg. Für ihn steht fest: "Die Kooperation zwischen unserer Wohnungsgenossenschaft und der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ist ein Gewinn für alle Beteiligten". Das Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Behinderung funktioniere bestens, lobt er.