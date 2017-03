Der Drahtesel im Frühlings-Check

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am heutigen Weltverbrauchertag informieren Verbände auch zum Recht, aus einer Vielfalt von Produkten zu marktgerechten Preisen auszuwählen. Aber muss immer gleich neu gekauft werden oder ist die Reparatur eine Alternative? Das Oderland Echo hat in einer Fahrradwerkstatt den Fachmann gefragt.

Es ist etwas frisch in der Werkstatt. Man kann sich vorstellen, dass das im Sommer sehr angenehm ist. An der Decke hängen Fahrräder. Wie gespiegelt stehen darunter weitere Modelle auf dem Boden. Alle blank geputzt, zum Losfahren bereit. Diese Tatsache ist Klaus Zielke zu verdanken, der die Räder entweder neu bestellt, gewartet oder teilweise repariert hat.

Nach einem Winter im Keller bedürfen die meisten Zweiräder zumindest einer Wartung. Wer dabei auf Nummer sicher gehen will, vertraut sein Rad einem Fachmann wie Klaus Zielke an, der das Fahrradhandel- und Reparaturgeschäft 1989 von seinem Vater übernommen hat. Um diese Jahreszeit, wenn sich der Frühling ankündigt und mehr Menschen sich wieder auf das Fahrrad trauen, kommen einige Kunden zu ihm, sagt Zielke.

"Ich gucke dann alles durch - Bereifung, Radlager und Bremsen, die Beleuchtung natürlich, Tretlager und die Kette", sagt der gelernte Kfz-Mechaniker. Letztere, so seine Erfahrung, sei vor allem bei Rädern von Jugendlichen häufig zu trocken und müsse geölt werden. Das sei etwas, das jeder selbst machen könne (Info-Kasten). "Es gibt spezielles Kettenöl, aber normales Maschinenöl geht auch", sagt der Fachmann. Das könne man am besten mit einem Pinsel auf die Kette auftragen. Beim Kettenfett als Spray sei es teilweise von Nachteil, dass es schnell zäh werde. "Da ist die Empfehlung, nach dem Einsprühen das Überschüssige mit einem Lappen wegzuwischen", sagt Zielke. Mit mehr als einem Lappen solle auch der Laie sein Rad nicht putzen. "Viele gehen mit Hochdruckreinigern an ihre Räder", weiß Zielke, "das hat den Nachteil, dass dann Flüssigkeit in die Lager kommt und sich Rost bildet. Normales Regenwasser können die meisten Fahrräder aber gut ab."

Für eine normale Kontrolle, ohne Reparaturen, berechnet Klaus Zielke zwischen zehn und fünfzehn Euro. Wenn Bremsbeläge oder ein Bowdenzug ersetzt werden müssen, kostet das natürlich mehr. Je nach Material kann das teurer werden, neue Scheibenbremsen kosten bis zu 50 Euro, sagt der 61-Jährige. Bei der Fahrradprüfung achtet der Experte auch darauf, dass Verkehrsstandards erfüllt sind. Neben funktionierenden Bremsen und intakten Felgen ist das Licht am Rad unverzichtbar. Mittlerweile sind auch die meisten abnehmbaren Lichter zugelassen. "Hinweise zur Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) stehen aber auf den Produkten drauf", sagt Zielke und weist außerdem daraufhin, dass nach StVZO ein Dauerlicht Pflicht ist, nicht etwa ein blinkendes, wie es Radfahrer häufiger verwenden. Auch Speichenstrahler, im Volksmund Katzenaugen genannt, sind nach wie vor ein Muss. Alternativen sind längliche Speichensticks oder integrierte Reflektierstreifen am Reifen. "Meine Erfahrung ist, dass man die zu Beginn gut sehen kann, aber sie mit der Zeit verdrecken", warnt Zielke. Wer seine Reifen also nicht regelmäßig sauber wischen möchte, tut gut daran, Katzenaugen oder Speichensticks nachzurüsten. Zusätzlich sind in den Lichtern heutzutage bereits Reflektoren eingebaut.

Bei guter Pflege kann ein Fahrrad ein langer Begleiter sein. Natürlich habe gutes Material seinen Preis, so Zielke. Manche Radfahrer würden auf günstigere Räder aus dem Baumarkt zurückgreifen. Deren Qualität gegenüber Fachhandel-Rädern sei aber dahingestellt.

In Zielkes Werkstatt öffnet sich die Tür. Eine ältere Dame schiebt ihr Fahrrad herein. "Ich bin das ganze letzte Jahr nicht gefahren", sagt die Kundin, "gucken Sie, ob alles in Ordnung ist? Das, was Sie immer machen", sagt sie vertrauensvoll zum Fachmann.