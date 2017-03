artikel-ansicht/dg/0/

Das mag seltsam erscheinen, aber für Alte und Kranke sind 23 Hitzetage, wie sie zum Beispiel das brandenburgische Lindenberg 2015 erlebte, kein Spaß. Sondern lebensgefährlich. Das zeigen die Zahlen der Hitzetoten der vergangenen Jahre.

Der Wetterdienst reagiert nun darauf, indem er sich mit seinen Warnungen gezielter an Senioren, an Pfleger, Mediziner wendet. Denn künftig wird Hitze-Alarm wohl so selbstverständlich werden wie die Warnungen vor Gewitter, Sturm oder Starkregen. 2016 ist weltweit das dritte Wärme-Rekordjahr in Folge. Klimaforscher rechnen mit einer Zunahme heißer Tage. In Potsdam waren es in den vergangenen 40 Jahren etwa zehn Tage. Pro Jahrzehnt soll ein Tag dazukommen. Das klingt nicht viel. Es sind aber nur Durchschnittszahlen. Rechnen muss man auch mit Rekordhitze-Sommern wie dem von 2003. Verursacht wird diese Zunahme heißer Tage durch die Treibhausgase, die jetzt schon in der Atmosphäre stecken. Für die Zukunft ließe sich durch eine drastische Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes nur verhindern, dass es noch schlimmer wird. Doch danach sieht es nicht aus, die Emissionen sind weiter viel zu hoch.

Sollen die Zahlen der Hitzetoten nicht in die Höhe gehen, müssen sich vor allem Städte vorbereiten. Weil besonders Städte weiter wachsen, ihre Bevölkerung altert. Eine Möglichkeit ist, dass die Bewohner näher zusammenrücken, dass Nachbarn auf Ältere achten. Chicago hat mit Nachbarschaftshilfe in der Hitzewelle von 1995 gute Erfahrungen gemacht. Das ist allerdings nur der Tropfen auf den heißen Stein. Städte müssen hitzefest gemacht werden. Sie brauchen weniger versiegelte Flächen, aber mehr Grün, Wasser, Häuser mit Hitzeschutz. Das betrifft nicht nur Metropolen wie Berlin, sagen Wissenschaftler, sondern auch mittlere Städte.

Zumindest diskutiert wird darüber schon. Damit Kommunen diese Aufgaben stemmen können, brauchen sie Geld. Vor allem arme Städte mit hohen Soziallasten sind mit dem Klimawandel überfordert. Mehr Mittel von Bund und Ländern müssen an Kommunen fließen. Damit es sich dort aushalten lässt.