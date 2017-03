Kinder trainieren ab erster Klasse den Flop

artikel-ansicht/dg/0/

Heckelberg-Brunow (MOZ) Sprungkraft und Technik war am Dienstag in der Grundschule "Auf der Höhe" in Heckelberg gefragt. Die besten Sportler aller sechs Klassen wetteiferten beim traditionellen "Hochsprung mit Musik" um die Pokale. "Wir trainieren schon ab Klasse eins den Flop und intensivieren die Übung in den folgenden Klassen", erklärte Schulleiterin Jana Möller. Dabei geht es darum, mit dem Rücken über den Stab zu springen. Hochsprung werde wegen des Wetters besonders im Februar und März trainiert.