Rotarier suchen Kandidaten für Leopold-Ehrung

Vorgeschlagen werden dürfen nur natürliche Einzelpersönlichkeiten. Diese müssen sich um und für die Stadt Frankfurt oder das Umland verdient gemacht haben. Vor allem bürgerschaftliches Engagement in jeder Art, insbesondere die Leistung eines Menschen, dem die Würdigung in dieser Form bisher versagt blieb, sollen ausgezeichnet werden. Die Auszeichnungsvorschläge können bis zum 24. März eingereicht werden. Enthalten sein müssen Name und Adresse der vorgeschlagenen Person, eine kurze Begründung sowie Name und Adresse des Einreichers.

E-Mail: kanzlei-rothe@t-online.de oder Rotary-Club, Anwaltskanzlei Stefan Rothe, Ernst-Thälmann-Straße 12, 15 230 Frankfurt