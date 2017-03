Polizeibericht Bernau vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen. Bei dem Versuch, einen Brand in seinem Schuppen zu löschen, hat sich ein Mann in Werneuchen eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Die Flammen waren in der Nacht zum Sonnabend gegen 2 Uhr auf dem Grundstück in der Lindenstraße ausgebrochen. Der Schuppen wurde durch das Feuer nur leicht beschädigt, die freiwillige Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Der Grundstücksbesitzer wurde ins Bernauer Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, so ein Polizeisprecher.

Schock nachKollision mit Baum

Groß Schönebeck. Nach der Kollision seines Wagens mit einem Baum ist ein Autofahrer am Montagmorgen ins Eberswalder Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei war der Mann gegen 6.45 Uhr mit seinem Skoda Fabia von Groß Schönebeck nach Eichhorst unterwegs gewesen, in Schlangenlinien gefahren und rund 100 Meter vor dem Gut Sarnow nach links von der Straße abgekommen. Er erlitt einen Schock, sein Auto – Schaden rund 8000 Euro – musste abgeschleppt werden.

Auto und Anhängerbeschädigt

Bernau. An einem VW und einem Anhänger haben sich Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Bernau vergriffen. Von dem Auto, das auf einem Parkplatz im Schwarzen Weg abgestellt war, zerschlugen sie die Frontscheibe und Seitenscheiben und zerstörten einen Reifen. Auch die Plane und drei Reifen des Anhängers wurden beschädigt.

Graffiti-Schmierergestellt

Ahrensfelde. Nach Graffitischmierereien hat die Polizei Sonntagnacht einen 17-jährigen Berliner gefasst. Zeugen hatten ihn und einen weiteren Jugendlichen, der mittlerweile auch namentlich bekannt ist, dabei beobachtet, wie sie ein Trafohäuschen und einen Stromverteilerkasten beschmierten – und alarmierten die Polizei.

Berlin: Auf der Sonnenallee verengt sich bis zum10. April zwischen der Wildenbruchstraße und der Grenzallee in beiden Richtungen die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen.

Verkehrstipp