Polizeibericht Eberswalde vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559282/

Eberswalde. Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Sonntagabend in Eberswalde festgenommen. Die Beamten hatten im Brandenburgischen Viertel einen Ford zur Kontrolle angehalten. Wie sich herausstellte, war für den 28 Jahre alten Beifahrer von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) ein Haftbefehl ausgestellt worden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun seine zehnmonatige Freiheitsstrafe absitzen muss.

Mann beiBrand verletzt

Werneuchen. Bei dem Versuch, einen Brand in seinem Schuppen zu löschen, hat sich ein Mann in Werneuchen eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Die Flammen waren in der Nacht zum Sonnabend gegen 2 Uhr auf dem Grundstück in der Lindenstraße ausgebrochen. Der Schuppen wurde durch das Feuer nur leicht beschädigt, die freiwillige Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Der Grundstücksbesitzer wurde ins Bernauer Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zurUrsache des Feuers. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, so ein Polizei-sprecher.

Schock nachKollision mit Baum

Groß Schönebeck. Nach der Kollision seines Wagens mit einem Baum ist ein Autofahrer am Montagmorgen ins Eberswalder Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei war der Mann gegen 6.45 Uhr mit seinem Skoda Fabia von Groß Schönebeck nach Eichhorst unterwegs gewesen, in Schlangenlinien gefahren und rund100 Meter vor dem Gut Sarnow nach links von der Straße abgekommen. Er erlitt einen Schock, sein Auto – Schaden rund 8000 Euro – musste abgeschleppt werden.

24 Kelleraufgebrochen

Eberswalde. In gleich zwei Dutzend Keller ist in den vergangenen Tagen in Eberswalde eingebrochen worden. 22 Verschläge davon waren in der Rudolf-Virchow-Straße betroffen. Dort wurden zwei Fahrräder gestohlen. Zwei weitere Einbrüche wurden der Polizei ebenfalls im Laufe des Sonntags aus der Blumenwerder Straße und der Britzer Straße gemeldet, wo ein Fahrrad verschwand.

Skoda Octaviaverschwunden

Eberswalde. Einen Skoda Octavia haben Autodiebe in der Nacht zum Sonntag in Eberswalde gestohlen. Der rund 25 000 Euro teure Wagen verschwand aus der Friedrich-Engels-Straße.