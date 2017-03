Polizeibericht Schwedt vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559283/

Schwedt. Am Freitagnachmittag war ein Schubverband auf der Havel-Oder-Wasserstraße unterwegs. In Höhe Kuhheide beobachtete ein Zeuge, wie ein Matrose über Bord ging. Der 64-Jährige rettete sich schwimmend ans Ufer, wo ihm der Zeuge aus dem Wasser half und ins Klinikum brachte. Wasserschützer prüfen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Wildunfallauf der B109

Prenzlau. Am Montagmorgen gegen 4 Uhr versuchte der Fahrer eines VW Golf auf der B109 zwischen Dauer und Göritz einem Reh auszuweichen. Dabei kam das Auto nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum. Der Pkw-Fahrer erlittleichte Verletzungen, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Falscher Mitarbeiter verlangt Zutritt

Angermünde. Ein Mann in Monteurskleidung klingelte am Freitag an einem Wohnhaus, gab sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus, verlangte Einlass. Dort beschädigte er die Plombe eines Stromzählers und verließ dann das Haus. Kriminalisten untersuchen den Fall.

UngebeteneBarbesucher

Schwedt. Sonntagmorgen versuchten Unbekannte am Platz der Befreiung mit Gewalt in eine bereits geschlossene Bar zu gelangen. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Einbruch und Schmuckraub

Gartz. In der Nacht zum Sonntag brachen Täter in ein Haus in der Gartzer Wallstraße ein, durchsuchten alles und nahmen Schmuck mit.