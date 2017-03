Polizeibericht Oranienburg vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, istam Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr in der Straße der Einheit eine 15-Jährige aus einer Gruppe heraus auf die Straße getreten. Ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer streifte daraufhin die Fußgängerin. Sie wurde dabei leicht am Bein und am Fuß verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Oranienburger Klinikum aber wieder verlassen.

Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Oranienburg. Der Fahrer eines Pkw Skoda fuhr am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Lehnitzstraße auf einen Audi A4 auf, der dadurch auf einen Pkw Audi A6 geschoben wurde. Niemand ist dabei verletzt worden. An allen Autos, die fahrbereit blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund9 000 Euro.

Gartenlaube aufgebrochen

Oranienburg. Der Besitzer einer Laube im Grabenweg in der Kolonie Eintracht bemerkte am Sonntag gegen 13 Uhr, dass unbekannte Täter die Laube offenbar schon im vorigen Monat aufgebrochen hatten. Im Innern durchwühlten sie alles. Sie entwendeten einen Akku-Schrauber und Bargeld. Der Schaden beträgt zirka 100 Euro.