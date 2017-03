Polizeibericht Neuruppin vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein Unbekannter soll sich am Sonntagnachmittag in einem Neuruppiner Schwimmbad vor mehreren Kindern entblößthaben. Zwei Kinder erzählten ihrer 39-jährigen Aufsichtsperson, dass der Mann im Sprudelbecken seine Badehose heruntergezogen und sein Glied gezeigt habe. Die Frau informierte den Bademeister. Die Kripo ermittelt.

Panzerfäuste gefunden

Gentzrode (RA) Etwa ein Dutzend russische Panzerfäuste hat ein Spaziergänger am Sonnabend im Waldgebiet nahe Gentzrode gefunden. Da er dort keinen Handyempfang hatte, machte der Mann Fotos von seinem Fund und ging später zur Neuruppiner Polizeiinspektion. Beamte sperrten den Fundort ab und informierten den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Übungsmunition. Diese wurde am Montag geborgen.

Verwirrter Mann in Hausschuhen

Neuruppin (RA) In Hausschuhen und ohne Jacke lief ein augenscheinlich verwirrter Mann am Sonnabendnachmittag in der Artur-Becker-Straße in Neuruppin umher. Ein Bürger brachte den Mann, der zwar seinen Namen nennen konnte, aber nicht wusste, wo er wohnt, zur Polizei. Diese fand heraus, dass der Mann in einem Pflegeheim an der Artur-Becker-Straße wohnt und übergab den 51-Jährigen an eine Betreuerin.

Frontscheibe eingeworfen

Neuruppin (RA) Vermutlich durch Steinwürfe haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonnabend, 21 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, die Frontscheibe eines an der Neuruppiner Hermann-Matern-Straße abgestellten Hondas beschädigt. Auch die Motorhaube und der rechte Außenspiegel waren betroffen. Sachschaden: rund 1 000 Euro.