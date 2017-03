Polizeibericht Freienwalde vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen. Eindringlinge haben sich im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Freienwalder Straße zu schaffen gemacht. Gegen 21 Uhr bemerkten die Bewohner am Sonntagabend die Einbrecher und riefen die Polizei um Hilfe. Die Beamten stellten zwei Tatverdächtige im Keller des Nachbaraufganges fest. Sie gaben an, neugierig gewesen zu sein, was in dem aufgebrochenen Keller gelagert gewesen sei. Aus dem Keller fehlte nichts. Beide Täter im Alter von 26 und 30 Jahren erhielten eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls.

Bahnstrecke unterbrochen

Eberswalde. Drei Stunden war die Bahnstrecke Berlin-Stralsund über Eberswalde am Sonntag unterbrochen. Auf Höhe einer Kanalbrücke war eine 47-jährige Frau von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Dritte nicht involviert, berichtet die Polizei. Das Zugpersonal erhielt psychologische Betreuung, drei Fahrgäste aus umliegenden Ortschaften wurden durch die Feuerwehr nach Hause gebracht.