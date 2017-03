Polizeibericht Strausberg vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559287/

Altlandsberg. In der Nacht zum Sonnabend brachen Unbekannte zwei Scheunen an der Strausberger Straße auf. Gestohlen wurden u. a. Kettensägen, Rührgeräte, Stemmhämmer, Schweißgerät, Autoradios und Sommerräder. Die Schäden betragen ca. 4000 und 6000 Euro.

Einbrecher öffneten Tresor

Hoppegarten. Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs bemerkte am Montag gegen 3.40 Uhr, dass die Tür zu einem Backshop in der Handwerkerstraße offen stand. Nach ersten Erkenntnissen hatten Einbrecher gewaltsam einen Tresor geöffnet. Was darin lag, wird ermittelt. Sachschaden: ca. 1000 Euro.

Dreiste Diebe stehlen Kaffee

Rehfelde. Diebe haben während der Öffnungszeit versucht, aus dem Lager eines Discounters in der Bahnhofstraße Kaffee zu stehlen. Beim Schieben des vollen Einkaufswagens über die Laderampe wurden sie ertappt. Die Männer rannten davon. Wert des Kaffees: 1050 Euro.