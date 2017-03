Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559288/

Einbrecher sind am Wochenende in das alte Schulgebäude in der Rosa-Luxemburg-Straße eingedrungen.Es wird derzeit saniert. Zeugen hatten die Polizei am Sonntagnachmittag darüber informiert. Dem Anschein nach fiel den Einbrechern nichts Verwertbares in die Hände. Die Polizisten stellten Einbruchswerkzeug sicher.

Die Stadt lässt heute in der Seelower Kehre die Geschwindigkeit kontrollieren.

Blitzer