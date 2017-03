Polizeibericht Gransee vom 14.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag stachen in Zehdenick bisher unbekannte Täter ein Loch in die Tür eines Renault Transporters und öffneten diesen. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Scheiben von Autos entwendet

Zehdenick. Am Sonntag gegen 15 Uhr wurden vom Pächter eines Gewerbegeländes in der Bahnhofstraße Beschädigungen an Autos festgestellt. Durch unbekannte Täter waren zwei Fensterscheiben zerstört und drei abgestellte Fahrzeuge komplett entglast worden. Der Schaden beträgt rund 4 400 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.