Bauern spannen ihre Dieselrosse an

Beeskow (MOZ) Die landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis Oder-Spree und in Frankfurt (Oder) haben mit der Frühjahrs-Feldbestellung begonnen. Derzeit wird vor allem gedüngt. Die Obstbauern in Markendorf setzen den Umbau der Apfelsorten fort, die Milchproduktion wird in diesem Jahr weiter zurückgefahren.

Die Frühjahrsfeldbestellung in der Region hat begonnen, aber noch nicht überall. Wie das Landwirtschaftsamt Oder-Spree, das auch Frankfurt (Oder) mit verwaltet, mitteilt, gebe es große Unterschiede, was die Befahrbarkeit der Felder angeht. Der lange und kalte Winter sowie die ausgiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen haben dafür gesorgt, dass auf vielen Äckern und Wiesen riesige Pfützen stehen.

Dort, wo man mit den Landmaschinen rauf kommt, haben Düngearbeiten begonnen. Zur Verbesserung der Böden werden Kalk (vor allem auf den für Mais vorgesehenen Flächen), Mineraldünger und Stalldung ausgebracht. Die ersten Aussaaten (Erbsen, Lupinen) finden bereits Ende März statt, erläutert der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Oder-Spree, Hartmut Noppe. Anfang April folgt die Aussaat von Sommergerste, Sonnenblumen, Öl-Lein und Hafer.

Sorgen macht den Bauern die neue bundesweite Düngeverordnung, die nach Noppes Ansicht kurz davor ist, rechtskräftig zu werden. Sie sieht unter anderem eine Verkürzung der Düngezeit um einen Monat auf Ende September vor. "Die Vegetationsphase ist aber deutlich länger, sie reicht stellenweise bis in den November hinein", so Noppe. Von dem Problem der Nitratanreicherung im Boden sei das Flächenland Brandenburg aufgrund der vergleichsweise geringen Viehdichte bei weitem nicht so stark betroffen, wie andere Bundesländer, beispielsweise Niedersachsen. Die Folge der Novelle sei, dass die Düngung aufgrund der begrenzten Lagerkapazität für Gülle und Stalldung in einer kürzeren Zeit und damit konzentrierter erfolgen müsse, kritisiert der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes.

Die Milchbauern starten mit reduzierten Kapazitäten in die neue Saison. Denn die Phase der niedrigen Erzeugerpreise (2015 bis Mitte 2016) hat acht Betriebe in Oder-Spree dazu veranlasst, die Milchproduktion zu drosseln oder gänzlich einzustellen. Aktuell gibt es noch 25 Milchbauern im Kreis. Die sieben Betriebe, die auf dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder) das weiße Nahrungsmittel herstellen, haben nach Auskunft des Leiters des Landwirtschaftsamts, Gerd Piefel, alle durchgehalten. Während der Talsohle der Milchpreisentwicklung wurden nur 20 bis 22 Cent pro Kilo gezahlt, aktuell bewegt sich der Erzeugerpreis zwischen 31 und 33 Cent. "Mit 40 Cent macht es erst richtig Spaß, zu produzieren", so Piefel.

Die 13 Obstbauern in Frankfurt sind noch mit dem Winterschnitt der Gehölze beschäftigt, erklärt Steffen Aurich, Geschäftsführer der Vermarktungsgenossenschaft Markendorf Obst. In den letzten Monaten wurden bis zu acht Hektar alte Apfelbäume gerodet. Im selben Zeitraum wurden junge Gehölze auf einer Fläche von bis zu fünf Hektar angepflanzt. Die Obstbauern setzen für neue Kulturen zweijährige Gehölze ein. Erst im Alter von vier Jahren sind die jungen Apfelbäume erntereif. In diesem Jahr wollen die Obstbauern den Umbau der Apfelsorten fortsetzen. Als Beispiel nennt Aurich den Ersatz der Sorten Elstar und Gala durch die Sorten Idared und Jonagold.

Fachkräftemangel bleibt auch in diesem Jahr ein Problem, mit dem sich die Betriebe herumschlagen müssen. Wie Hartmut Noppe mitteilt, gibt es für alle Berufsbilder in der Branche Bedarf, besonders gefragt seien angehende Tierwirte.