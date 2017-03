Musikalischer Frühlingsbeginn

artikel-ansicht/dg/0/

Rehfelde (MOZ) Einen beschwingten musikalischen Nachmittag kündigt der Rehfelder Sängerkreis für Sonntag als Auftakt seiner Jubiläums-Feierlichkeiten an. Das Festkonzert "Ein bunter Blumenstrauß zum 30." ab 14.30 Uhr in der Gaststätte "Zur alten Linde" stellt dabei den ersten von mehreren Höhepunkten im Verlaufe des Jahres dar.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559297/

Ein Ständchen für sich und andere: Der Rehfelder Sängerkreis eröffnet am Sonntag mit einem Festkonzert in der "Alten Linde" sein 30. Sangesjahr als Chorgemeinschaft.

Ein Ständchen für sich und andere: Der Rehfelder Sängerkreis eröffnet am Sonntag mit einem Festkonzert in der "Alten Linde" sein 30. Sangesjahr als Chorgemeinschaft. © Peter Jung

Für diesen Einstieg hat sich der einst als Teil des Dorfensembles Rehfelde 1987 gegründete Chor drei Gastchöre eingeladen, die den Sonntag für alle Teilnehmer und Gäste zu ein paar schönen und abwechslungsreichen Stunden gestalten wollen. Für den kräftigen Part sorgt dabei der Männerchor "Frohsinn 1880" aus Neuenhagen.

Einen besonders bunten Farbtupfer wird der Folklorechor "Kariolle" aus Alt Rosenthal beisteuern. Ob finnische (dem Namen entsprechend), ungarische, polnische, russische und rumänische oder schwedische, norwegische und englische, aber ebenfalls deutsche Lieder - die 25 Mitglieder zwischen zehn und 70 Jahren bieten sie mit großer Lebensfreude dar. Beim Chorgipfel 2016 von Klassikradio wurden die Alt Rosenthaler übrigens unter die ersten 32 gewählt.

Zudem haben die Rehfelder auch den Chor "Goscimczanki" aus dem polnischen Zwierzyn zum Auftritt gebeten, denn mit dieser Kommune verbindet Rehfelde mittlerweile eine zwölfjährige ausgeprägte Partnerschaft. Und natürlich ist das Geburtstagskind selbst mit von der Partie. Nicht zuletzt dürfte das Kuchenbuffet der Chorfrauen aus Rehfelde in der Sanges- und Kaffeepause Anziehungspunkt der Festkonzertbesucher sein.

Vieles Neue sei dank der Unterstützung des Sängerkreises aus Mitteln des "Small Projekt Fonds und Netzwerkprojekte der Euroregion Pro Europa Viadrina" mit der Gemeinde an der Seite möglich geworden, berichtet Peter Jung vom Sängerkreis. In drei Veranstaltungen unter dem Motto "Mit Freunden Feste feiern" bringe sich der Rehfelder Chor daher beispielsweise ein. Aber auch Gewerbetreibende und Bürger sowie die Sparkasse MOL würden im Jubiläumsjahr besonders an den Chor denken, möchte Jung Dank aussprechen.

Auf seine Weise wird es der Rehfelder Sängerkreis am Sonntag zum Festkonzert ab 14.30 Uhr im Saal der Gaststätte "Zur alten Linde" tun und will dazu sehr herzlich einladen.