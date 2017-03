Im Sommer wird es wieder enger

artikel-ansicht/dg/0/

"Zum Frühjahr holen sich die Leute erfahrungsgemäß häufiger mal einen Hund aus dem Tierheim", erklärt Ute Valentin, die Betreiberin der Tierpension in der Oderlandstraße. 13 Hundehat sie derzeit zu vermitteln, elf große und zwei Welpen. Hinzu kommen 19 Katzen. Einige davon hat Ute Valentin persönlich in der Eisenbahnstraße eingefangen, nachdem sie einen Hinweis auf eine Vielzahl von wilden Samtpfoten bekommen hatte. "Da wohnt niemand mehr", erklärt sie. "Und ich denke schon, dass einige ihre Katzen dort einfach ausgesetzt haben."

Kommt ein Fundtier ins Tierheim muss es ärztlich untersucht und geimpft werden. Das kostet Geld. Im Normalfall erhalten die Betreiber von Amtswegen nur 28 Tage lang Geld für die Unterbringung der Fundtiere. Danach müssen sie allein für Futter und Unterkunft aufkommen. Sowohl die Tierpension als auch das Tierheim am See finanzieren sich letztlich nahezu ausschließlich von Spenden und Vermittlungsgeldern. Und hin und wieder werden auch Urlaubstiere aufgenommen. "Aber nur wenn Platz ist. Fundtiere gehen immer vor", betont Ute Valentin.

Momentan läuft die Vermittlung der Tiere ihr zufolge ganz gut. "Selbst unseren Husky haben wir an den Mann gebracht. Der lebt jetzt in der Prignitz.". Und dann sagt sie im gleichen Atemzug: "Mal sehen, was aus der Katze und dem Hund wird, deren Frauchen gestorben ist." Laut der Tierpension-Betreiberin mögen die Leute vor allem verschmuste Tiere.

Auch Jana Feister vom Tierheim am See sagt: "Wir vermitteln recht gut." Es gebe da auch eine gute Zusammenarbeit mit der Tierpension. Viele Interessenten kämen sogar von weiter her, weil sie die Tiere beispielsweise im Internet gesehen hätten. Momentan sei die Lage in ihrem Tierheim relativ entspannt. Sie habe 20 Hunde und etwa vier Katzen zu versorgen. "Aber im Juni und Juli werden es erfahrungsgemäß wieder mehr Katzen", weil viele weibliche Tiere im Frühjahr Nachwuchs bekommen.

In beiden Tierheimen gibt es zudem die sogenannten Gassi-Geher. Das sind Menschen, die mehr oder weniger regelmäßig vorbeischauen und mit den Hunden Spaziergänge machen. Laut Ute Valentin ergibt sich dadurch hin und wieder sogar mal eine Vermittlung. Jana Feister sagt: "Wir sind sehr froh, dass es diese Menschen gibt. Sie sind auch total wichtig. Allerdings bräuchten wir auch noch ehrenamtliche Helfer, die sich auf dem Gelände engagieren." Dort gebe es einiges zu tun, da müssen Zwinger gereinigt und Wege in Ordnung gebracht werden. "Viele denken immer, wir brauchen niemanden, aber das stimmt nicht", betont sie.

Tierpension Eisenhüttenstadt: Tel. 03364 283442, Tierheim am See: Tel. 0173 9036140