Straftäter rast auf Zivilfahnder zu

Karstädt (MOZ) Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen versuchte sich am Montagnachmittag in der Prignitz ein Straftäter seiner Festnahme zu entziehen, indem er mit seinem Auto auf Polizisten zuraste. Ende Februar waren in Oegeln (Oder-Spree) zwei Polizisten von einem 24-Jährigen getötet worden.

Drei Schüsse in die Reifen und ein gewagter Sprung verhindern am Montagnachmittag auf einem Tankstellengelände an der B5 bei Karstädt Schlimmeres. Der 36-jährige, zur Fahndung ausgeschriebene Fahrer hatte zuvor direkt auf einen der Beamten zugehalten, als er merkte, dass ihm Zivilfahrzeuge der Polizei den Weg versperrten. Dem Mann aus Mecklenburg-Vorpommern war die Polizei nach Aussagen eines Sprechers schon seit Monaten auf den Fersen. Und offensichtlich wussten die Fahnder auch, dass es nicht leicht sein wird, ihn zu fassen. Schon Ende Januar misslang ein versuchter Zugriff in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Damals hat er sich nach Aussagen von Polizeisprecher Klaus Wiechmann durch eine halsbrecherische Flucht über Häuserdächer und Durchschwimmen der Elde bei winterlicher Kälte seiner Festnahme entzogen. Die Elde ist der längste Fluss in Mecklenburg-Vorpommern. Er verbindet die Müritz mit der Elbe.

Angesetzt waren die Zivilfahnder auf den wegen Körperverletzung und Diebstahl verurteilten Straftäter, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Er soll eine elfmonatige Gefängnisstrafe antreten. Nach seiner geglückten Flucht in Grabow sei mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach ihm gefahndet worden.

Am Montag ging der Festnahme eine filmreife Verfolgungsjagd voraus, sagte Polizeisprecher Wiechmann. Vier Zivilfahrzeuge hätten den Straftäter über 15 Kilometer bis zur Tankstelle verfolgt. Als dort die Beamten zugreifen wollten und die Ausfahrt versperrten, sei der 36-Jährige mit seinem Auto direkt auf einen der Polizisten zugefahren. Selbst nachdem dieser die Reifen zerschossen hatte, fuhr der Mann noch etwa einen Kilometer weiter, bis er gegen ein Schild fuhr. Erst beim Versuch, weiter zu Fuß zu flüchten, konnte der Mann überwältigt werden. Die Behörden werfen ihm nun versuchten Totschlag vor.

Für Ingo Decker, Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, ein weiteres Alarmsignal dafür, dass "Respektlosigkeit und Gewalt gegen Polizisten zunehmen". Das belegen auch Zahlen, die das Ministerium in der vergangenen Woche vorgelegt hat. Danach sind im vergangenen Jahr 1025 Angriffe auf Polizeibeamte im Land registriert worden, vier Jahre zuvor waren es noch unter 800.

"Die Täter werden bei der Flucht vor unseren Kontrollen immer rücksichtsloser", bestätigt auch Oliver-Thomas PampelJabrane, Leiter des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg, am Dienstag. Als Zöllner in der vergangenen Woche auf der Frankfurter Stadtbrücke einen vorbestraften Zigarettenschmuggler stoppen wollten, raste der nach Angaben der Behörde mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet in Richtung Autobahn, wo er trotz heftiger Gegenwehr festgenommen werden konnte. Im Auto des erst Anfang März verurteilten Straftäters fanden die Beamten 160 000 unversteuerte Zigaretten und zehn Kilogramm Tabak.

Trauriger Höhepunkt war vor zwei Wochen der Tod von zwei Polizisten im Landkreis Oder-Spree. Beide wurden bei Oegeln überfahren, als sie einen 24-Jährigen auf seiner Flucht stoppen wollten. Er hatte zuvor in Müllrose seine Großmutter getötet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tatverdächtigen dreifachen Mord vor.