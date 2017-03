Fünf Minuten für die Gesundheit

artikel-ansicht/dg/0/

Am Mammographen: Kerstin Bartel zeigt das Gerät, mit dem das Mammographie-Screening zur Brustkrebsfrüherkennung durchgeführt wird. Das Mammobil steht noch bis Ende dieser Woche in Erkner und ein zweites bis Mitte April in Schöneiche. © Marion Thomas

Hannelore Hoffmann aus Fangschleuse kommt nicht zum ersten Mal zur Mammographie: "Ich habe das Angebot von Anfang an gerne angenommen. Nach Absprache mit meinem Gynäkologen und auf dessen Zuraten habe ich mich weiter schlau gemacht und für mich entschieden, dass es nur gut sein kann." Sie kennt das Prozedere: reicht Krankenversicherungskarte und den ausgefüllten Fragebogen an Kerstin Bartel, die am Empfang sitzt.

Dann erkundigt sie sich, warum sie künftig nicht mehr an diesem Früherkennungsprogramm teilnehmen dürfe, da sie bald 70 wird. Kerstin Bartel beruft sich auf Statistiken: Jedes Jahr erkrankten in Deutschland etwa 71 500 Frauen an Brustkrebs. Besonders häufig trete dies bei Frauen in den Wechseljahren auf - also zwischen 50 und 70. Somit liege das Risiko vor allem in dieser Zeit.

"Schade", sagt Hannelore Hoffmann. "Es hat mir doch immer ein wenig Sicherheit gegeben. Ich stehe auch in meinem Alter noch mitten im Leben, habe Verantwortung für meine Familie und die Enkel. Da möchte man doch Risiken ausschließen." Natürlich habe sie auch über die Strahlenbelastung nachgedacht. "Aber im Vergleich zu anderen Dingen ist sie vertretbar." Denn: Durch den Einsatz hochwertiger und regelmäßig überprüfter Röntgengeräte ist die Strahlenbelastung auf ein Minimum reduziert und geringer als bei einem Transatlantikflug.

Auch Roswitha Dumitsch aus Erkner kommt regelmäßig zum Screening: "Das ist gut und wichtig, man sollte jede Chance nutzen, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Kleine Dinge können schnell erkannt und behandelt werden. Zudem steht dieser Wagen nah an meinem Wohnort. Wer das nicht nutzt, ist selber schuld", sagt sie.

Auf dem Screening-Trailer in Erkner arbeitet Denny Both, der einzige männliche Kollege unter den "Physican Assists", wie die Mitarbeiter heißen. Die meisten Frauen hätten damit kein Problem, sagt er. "Sie akzeptieren ja auch einen Frauenarzt." Für ihn ist darum die Begrüßung sehr wichtig: "Mein Ziel ist es, allen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern." Mit Witz und Charme gelingt ihm das meistens. Sollte eine Frau es ablehnen, von ihm geröntgt zu werden, zieht er sich sofort ans Terminal zurück, überwacht die Qualität der Aufnahmen und ordnet sie den Daten im Computer zu - dann hat ausschließlich seine Kollegin Kontakt zu der Klientin.

"Viele gehen ja mit einem unguten Gefühl zum Screening, vor allem, wenn sie zum ersten Mal kommen", sagt Denny Both aus seiner jahrelangen Erfahrung im Mammobil. "Sie wissen nicht, was sie erwartet, haben vielleicht auch gehört, dass die Untersuchung unangenehm sei." Diese Angst möchte er den Frauen von Beginn an nehmen, und so erklärt er alles ganz genau: Zunächst werden die Brüste nach Auffälligkeiten betrachtet. Beispielsweise werden Narben oder Muttermale registriert, um die Dokumentation und die Aufnahmen für die Befundung zu komplettieren. Die Aufnahmen werden von zwei Ärzten unabhängig voneinander begutachtet. Danach wird die Brust zwischen Röntgentisch und eine Plexiglasscheibe gelegt, kurz zusammengedrückt und die Aufnahme gemacht. Das dauert nur wenige Sekunden. Jede Brust wird in zwei Ebenen geröntgt.

Die gesamte Untersuchung dauert etwa fünf Minuten. Dennoch nehmen nur etwa die Hälfte der eingeladenen Frauen dieses Angebot wahr. "Vor allem die jüngeren kommen seltener", wundert sich Kerstin Bartel. "Wahrscheinlich fühlen sie sich noch nicht gefährdet, sind nie krank gewesen oder haben vielleicht Vorurteile. Es wäre gut, könnten wir diese ausräumen."