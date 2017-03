Bis Sonntag kein Streik an Flughäfen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Streikende am Mittwoch an den Flughäfen Tegel und Schönefeld soll es bis Sonntag keinen neuen Arbeitskampf geben. "Wir haben uns zu dieser Streikpause entschlossen, um den Arbeitgebern eine weitere Nachdenkpause zu gewähren", teilte Ver.di-Verhandlungsführer Enrico Rümker am Dienstag mit. Zugleich drohte er, den Beginn möglicher neuer Streiks des Bodenpersonals nicht mehr anzukündigen. Grund sei, dass Ryanair und weitere Fluggesellschaften Streikbrecher in Schönefeld einsetzen könnten.