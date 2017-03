Glückliches Ende für Spatzen nach Abstiegskrimi

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Zu einem wahren Abstiegskrimi wurde der letzte Spieltag in der 1. Kreisklasse der Herren-Kegler. Auf der Medizin-Bahn entschieden die Fontanespatzen Neuruppin schließlich das Duell um den Klassenerhalt gegen Turbine Neuruppin II für sich. Ausschlaggebend waren am Ende die geholten Punkte auf den neutralen Bahnen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559310/

Den letzten Sieg der Saison 2016/2017 in der 1. Kreisklasse erkegelten sich die Akteure des BBC 91 Neuruppin III, die sich mit 2 698 Holz im Abschlusstableau vor den bereits feststehenden Staffelsieger SV 90 Fehrbellin IV (2 693) setzten. Weitaus spannender als der Kampf um den Tagessieg war aber die Entscheidung, welches Team den Gang in die 2. Kreisklasse antreten muss. Dieses spannende und nervenaufreibende Duell gegen den Abstieg gewannen am Ende die Fontanespatzen und jubelten. Währenddessen schauten die Kegler Konk von Turbine II konsterniert auf die Abschlusstabelle.Denn bei Punktgleichheit, und die lag nach dem finalen Turnier vor, entschieden die geholten Punkte auf den neutralen Bahnen über Klassenerhalt oder Abstieg. Und in dieser Wertung lagen die Spatzen mit 7:5 vor Turbine II.

Zu Beginn des abschließenden Turniers in Neuruppin führte Fehrbellin IV durch Eckhard Fiedler mit 687 Holz. Spatz Wolfgang Krüger startete mit 671 Holz. Damit war um 29 Holz besser als Turbine-Starter Thomas Mackut. Bester Kegler in Runde zwei war Sven Grade (663). Auf der schwer zu bespielenden Bahn war es schließlich BBCler Tom Stach, der mit 694 Holz den Tagesbestwert erkegelte. Fehrbellins Axel Porsch kam auf 681 Hölzer.

Die Spatzen kämpften weiter unverdrossen um den Klassenerhalt. Carolin Garling baute mit 677 Holz den Vorsprung gegenüber Turbine auf weitere sieben Holz aus. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt wurde immer größer. Turbine-Mann Wilfried Podorf hatte lediglich 670 Holz im Wettkampfbuch stehen.

Vor dem letzten Durchgang führte Fehrbellin IV vor der Dritten des BBC und den Spatzen. Turbine lag bereits mit 53 Holz zurück. Im letzten Block wechselte dann noch einmal die Führung. Perry Baars holte mit 676 Holz sieben Holz mehr als der Fehrbelliner Heiko Malzahn und sicherte somit dem BBC III den Turniersieg.Bester im finalen Block war aber ein Turbiner: Thomas Schlegel erreichte 686 Holz. Spatz Andreas Hellwig konnte jedoch mit 676 Holz einen kleinen Vorsprung auf Turbine ins Ziel retten.

Zum Abschluss überreichte der KFV-Vorsitzende Matthias Johl den Staffelsiegerpokal an den SV 90 Fehrbellin IV. Bester Einzelspieler der Saison war Perry Baars vom BBC 91 Neuruppin III vor seinem Vereinskameraden Tom Stach und Fontanespatz Andreas Hellwig.

Achter und letzter Spieltag in der 1. Kreisklasse auf der Neuruppiner Medizin-Bahn:Holz, Pkt.

1. BBC 91 Neuruppin III 2 698 23

2. SV 90 Fehrbellin IV 2 693 25

3. Fontanespatzen Neuruppin 2 687 16 (7)

4. SV Turbine Neuruppin II 2 628 16 (5)

BBC III: Stefan Teßmann (657), Christian Teßmann (671), Tom Stach (694), Perry Baars (676)

Fehrbellin IV: Eckhard Fielder (687), Axel Porsch (681), Marco Vatter (656), Heiko Malzahn (651)

Spatzen: Wolfgang Krüger (671), Sven Grade (663), Carolin Garling (677), Andreas Hellwig (676)

Turbine II: Thomas Mackut (642), Hilmar Köppen (646), Wilfried Podorf (670), Thomas Schlegel (686)

Einzelwertung (mindestens sechs Spiele): Durchschnitt Punkte

1. Perry Baars (BBC III) 11,8

2. Tom Stach (BBC III) 11,6

Andreas Hellwig (Spatzen) 11,6

4. Bernd Bujack (Fehrbellin IV) 11,0

5. Axel Porsch (Fehrbellin IV) 10,8

6. Eckhard Fiedler (Fehrbellin IV)9,6

7. Wilfried Podorf (Turbine II) 9,5

8. Thomas Mackut (Turbine II) 8,6