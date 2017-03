Graffitischmierer sind der Polizei bekannt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mit Trockeneisstrahlen hat am Dienstag die Kreisverwaltung als Hausherr die grün-blauen Schmierereien auf der historischen Burgmauer in Beeskow entfernen lassen. Damit wurde die DIETEC GmbH aus Frankfurt (Oder) beauftragt. Auf dem historischen Mauerwerk mit Kalkmörtelverfugung ist eine herkömmliche Reinigung wie auf Putzfassaden und ein Überstreichen nicht möglich, heißt es. Deshalb musste eine Spezilafirma hinzugezogen werden. Aber das Trockeneisstrahlen hat seinen Preis: Die hier zu entfernenden 2,5 Quadratmeter Graffitischmierereien kosten fast 600 Euro.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559315/

Indes hören an anderen Stellen in Beeskow die Schmierereien nicht auf. Dieter Gutsche, Stadtführer und Abgeordneter, sandte der Märkischen Oderzeitung mehrere Fotos von Sprühungen in der Brand-, Schul- und Bahnhofstraße sowie vom neu errichteten Spielplatz (Foto). All diese Graffittischmierereien sind in den vergangenen Monaten neu dazu gekommen, alte bestehen immer noch und verunstalten Wände und Schilder.

Die Polizei berichtet am Dienstag auf Nachfrage, dass sie eine vier bis sechs Personen starke Gruppe Jugendlicher aus Beeskow aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung ausfindig machen konnte. Auch der "Erfinder" des an vielen Stellen sichtbaren Symbols "135 K", das für BSK steht, sei ermittelt worden.

Die Namen seien der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) zugeleitet worden. Ob Anklage erhoben werde könne oder weitere Ermittlungen nötig seien, konnte der Kriminalbeamte am Dienstag nicht sagen. Der Schaden, der sowohl an öffentlichen als auch an privaten Häusern entstanden ist, dürfte in die Tausende gehen..