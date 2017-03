Jahrgang 1956 als Gewinner

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für Hans-Jürgen Köppe war der Dienstag ein Glückstag. Punkt 12 Uhr stand der Eisenhüttenstädter an dem vor dem Buchhaus Jachning aufgestellten P70 in der Lindenallee und nannte als Erster die richtige Antwort einer Preisfrage. Dafür gewann er das Buch "Das schweigende Klassenzimmer" von Dietrich Garstka. Gefragt wurde nach dem Film, in dem das historische Fahrzeug mitspielt und in welchem Jahr dieser spielt. Da der Streifen derzeit in der Stadt gedreht wird, wusste er natürlich die Antwort und auch das Jahr. "Das war 1956 - ein guter Jahrgang, da bin ich nämlich auch geboren", erzählt der gebürtige Stalinstädter.