Sechzig Frauen und ein Mann

Fürstenwalde (MOZ) Gut sechzig Frauen stand Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst am Dienstag Rede und Antwort. Beim Frauenfrühstück in der Kulturfabrik ging es nicht nur um Brötchen und Kaffee. Fragen zur Eisenbahnstraße und zu Flüchtlingen beschäftigten die Damen.

"Nichts nervt an einem Freitag mehr, als festzustellen, dass erst Dienstag ist." Der Einstieg in die Frühstücksrunde gelang Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst mit diesem Spruch mühelos. Daran, dass erst Dienstag ist, störten sich die Frauen in der Kulturfabrik allerdings nicht - im Gegenteil. Die Frauenwoche ist in vollem Gang, deshalb durfte sich zum monatlich stattfindenden Frauenfrühstück auch ein Mann gesellen.

Gestärkt mit Brötchen, Croissants und Gebäck ging es im Saal Tivoli schnell zur Sache. Wird das alte Finanzamt als Asylbewerberheim genutzt? Plant die Stadt einen größeren Gebetsraum für die hier lebenden Muslime einzurichten? Insbesondere zum Thema Flüchtlinge erhofften sich die Frauen Antworten.

Während Hans-Ulrich Hengst in Sachen Finanzamt Entwarnung geben konnte, schloss er nicht aus, dass die Stadt plane, einen größeren Gebetsraum als Alternative zum bestehenden in der Mühlenstraße für praktizierende Muslime einzurichten. Eine größere Gewerbeimmobilie böte sich hierfür an, allerdings, so der Bürgermeister, müssten die Gläubigen hierzu ihren Beitrag leisten. "Ein Gebetsraum wird nicht kostenlos von der Stadt zur Verfügung gestellt."

Sorgenkind der Fürstenwalderinnen, dies ließ sich aus den Fragen ableiten, ist der Bahnhof mitsamt Eisenbahnstraße. Was die Stadt gegen den Leerstand in der Einkaufsstraße unternehmen wolle, fragte eine Frühstückerin. Von der Stadt entwickelte Konzepte brächten nichts, entgegnete Hans-Ulrich Hengst. "Wir sind Teil dieses Problems, weil wir lieber online einkaufen", rief er die Frauen auf, ihr eigenes Kaufverhalten zu überdenken.

Konkrete Lösungen seien auch für die Parksituation rund um den Bahnhof nicht in Sicht. Mehr Stellfläche durch frei werdende Grundstücke seien eine Möglichkeit, um die Situation vorübergehend zu entschärfen; mit der Errichtung eines gebührenpflichtigen Parkhauses hadert die Stadt hingegen. "Zusätzlich zum Bahnticket würde wohl niemand zwei, drei Euro täglich für die Nutzung zahlen wollen."

Nach dem Frauenfrühstück geht die Brandenburgische Frauenwoche in der Kulturfabrik weiter. Heute finden dort gleich zwei Veranstaltungen mit der Landtagsabgeordneten Elisabeth Alter statt. Um 14 Uhr diskutiert sie unter anderem mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Anne-Gret Trilling, über Gleichstellungsarbeit in der Kulturfabrik. Um 17 Uhr sind in der Dachetage die Amtsdirektorin vom Amt Odervorland, Marlen Rost, Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig sowie die in Briesen aufgewachsene Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, zu Gast.