Polizei fasst Automatensprenger

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Sie kamen in der Nacht und hinterließen ein Trümmerfeld in vielen Bankfilialen: Eine fünfköpfige Bande soll Dutzende Geldautomaten in der Region gesprengt haben. Am Dienstag gingen die Täter der Polizei bei einer Razzia ins Netz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559321/

Die Bande sei vor allem in Brandenburg aktiv gewesen und hochprofessionell vorgegangen, sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag in Potsdam. Insgesamt 14 Automatensprengungen im Süden des Landes sowie in der Hauptstadt konnten den Tätern bislang zugeordnet werden, die Schäden waren immens. "Das waren Berufskriminelle, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in hohem Maße beeinträchtigt haben", so Mörke. Es habe große Gefahr bestanden, dass Passanten verletzt werden.

Bei einer Großrazzia am Dienstag konnte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 40 Jahren in Potsdam und Berlin festnehmen, nach einem Dritten wird noch gefahndet. Zwei weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande, allesamt Deutsche, sitzen wegen anderer Straftaten bereits in Untersuchungshaft.

An den Durchsuchungen von insgesamt zwölf Geschäftsräumen und Wohnungen waren 250 Ermittler aus fünf Bundesländern beteiligt. So besteht der Verdacht, dass die fünfköpfige Bande auch in anderen Regionen aktiv war. Gegen eine weitere Tätergruppierung liefen derzeit Ermittlungen, wie Mörke verdeutlichte. Hierzu gab es bereits Festnahmen in Polen sowie in Bayern. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass noch weitere Automatenknacker in Brandenburg aktiv sind.

Gerd Otter, Leiter der polizeilichen Ermittlungsgruppe, berichtete, dass die Bande seit 2015 im Fokus der Polizei gestanden habe. Auf das Konto der Täter gingen außerdem Autodiebstähle, Drogendelikte, schwerer Raub sowie Körperverletzungen. "Einer der Festgenommen war im Besitz einer Schusswaffe", so Otter. Daher seien Spezialeinsatzkräfte angefordert worden. Einige der mutmaßlichen Bandenmitglieder standen demnach früher in Verbindung zur kriminellen Rockerszene.

Bei der Razzia wurden neben Macheten, Messern und Gasflaschen auch Dutzende Handys, Datenträger und Kontounterlagen beschlagnahmt. Das Vorgehen der Täter verlief den Angaben zufolge immer ähnlich: Ein explosives Gasgemisch wurde in die Geldautomaten eingeleitet, um eine Explosion auszulösen. Mit einem Kuhfuß wurden die Geräte anschließend aufgebrochen. Über die Höhe der Beute konnte die Polizei keine Angaben machen.

Nach Angaben von Mörke wurden 2016 insgesamt 28 Geldautomaten gesprengt, ein Jahr zuvor hatte die Polizei nur acht Fälle registriert. Zuletzt kam es im Februar zu heftigen Detonation in Jüterbog (Teltow-Fläming) und Falkenberg (Elbe-Elster). Die Bankfilialen wurden dadurch regelrecht verwüstet.