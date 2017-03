"Express-Regionalbahn" als kurzfristige Lösung?

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Bürgerinitiative Schönes Falkensee (BISF) fordert weiterhin die Verbesserung des Angebotes auf der Regionalbahn-Strecke Nauen - Falkensee - Berlin. Nach Angaben des Sprechers Marc-Oliver Wille könnte kurzfristig eine "Express-Regionalbahn" die Lösung sein. Eine Kapazitätserweiterung sei vor allem am dringendsten in den Spitzenzeiten erforderlich, etwa in den Zeitkorridoren 6 bis 9 Uhr Richtung Berlin und 14 bis 19 Uhr Richtung Nauen werktags.

So will die BISF in der Hauptlastrichtung in den Spitzenzeiten für einen attraktiven 20-Minuten-Takt eintreten, so dass zwischen die RB 10 und RB 14 eine dritte "RB neu" geschoben werden könnte.

Letztere solle nur zwischen 6 und 9 Uhr ab Brieselang Richtung Berlin mit Halt an allen Punkten, wahlweise über Jungfernheide oder Zoo, je nachdem wo Trassen frei sind, fahren. Andersherum gleichfalls zwischen 14 und 19 Uhr in Richtung Brieselang. Nauen bliebe durch den beizubehaltenden Regionalexpress zusätzlich abgedeckt.

In der jeweiligen Gegenrichtung, die zu den Spitzenzeiten deutlich weniger nachgefragt sei, hält der zusätzliche Zug auf der Rückfahrt überhaupt nicht, sondern fährt ohne Halt durch. Dort wird - wie bisher - ein 30-Minuten-Takt aus RB 10 und 14 angeboten, so der weitere Vorschlag.

"Durch diesen Trick kann die Rückfahrt außerhalb des Fahrplans erfolgen, es kommt zu kürzeren Zugfahrten und -umläufen, also zu Zeitersparnissen. Beispielsweise dauert eine Fahrt Brieselang - Berlin Zoo mit Unterwegshalten momentan rund 29 Minuten; ohne Halt, Bremsen und Beschleunigen wären es nur etwa 15 Minuten. Es wird viel Flexibilität erreicht, da der Zug in einem beliebigen Zeitfenster umgesetzt werden kann und so auch der Bahnhof Spandau wenig belastet wird", betonte Wille.

Der Vorschlag vereinig seiner Meinung nach gleich mehrere Vorteile: Der kundenorientierte 20-Minuten-Takt könnte auf den bestehenden Infrastrukturen umgesetzt werden, teure Investitionen seien nicht nötig.

Die zusätzlichen Betriebskosten für die Zusatzfahrten der "RB neu" seien weiterhin überschaubar, zumal Leerfahrten geringere Kosten für die Trassennutzung bedeuteten. Für den Betrieb seien zunächst preiswertere Gebrauchtwagen denkbar. "Da mit diesem interessanten Zusatzangebot mehr Menschen auf die Regionalbahn umsteigen sollten, wären eine höhere Fahrgastzufriedenheit und zusätzliche Fahrgelderlöse zu erwarten. Und vor allem: Die Lösung ist schnell umsetzbar", so BI-Verkehrsexperte Wille.

Die BISF lege zudem Wert darauf, dass dies nur ein vorübergehender Ansatz sein soll und keine Vorfestlegung für eine langfristige ganztägige Lösung Regionalbahn oder Express-S-Bahn. Das Land und der Verkehrsverbund VBB sollen ausschließlich dazu bewegt werden, den Vorschlag zu prüfen und umzusetzen. Wille: "Es wäre toll, wenn die Stadt Falkensee und der Landkreis Havelland uns darin unterstützen könnten." Zudem wären aus Sicht der BISF begleitende Maßnahmen gut wie mehr Park&Ride-, Bike&Ride-Flächen, ein besserer Busanschluss an den Bahnhöfen sowie eine ÖPNV-freundliche Vermarktung in

Flankierend zur Verdichtung in den Spitzenzeiten müsste das Angebot zudem auch in den Abendstunden und am Wochenende ausgebaut werden, damit mehr Leute, ohne mit dem Auto zu fahren, am kulturellen Leben der Hauptstadt Berlin teilnehmen und dort einkaufen oder ausgehen können. Derzeit gilt der 30-Minuten-Takt der Regionalbahn wochentags nur bis kurz nach 21 Uhr und am Wochenende sogar nur bis etwa 18.45 Uhr. "Die Attraktivität könnte in Teilen praktisch kostenneutral erhöht werden, wenn abends die RE 2 auch an den untergeordneten Bahnhöfen Albrechtshof, Seegefeld und Finkenkrug halten würde", meinte Wille.