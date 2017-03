Zehn Minuten länger gratis parken

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das Einkaufen im Stadtzentrum soll attraktiver werden. Dieses Ziel verfolgt die Eberswalder CDU-Fraktion mit ihrem Antrag, das kostenfreie Parken in den gebührenpflichtigen Bereichen von jetzt 20 auf 30 Minuten auszudehnen. "Wir sind der Ansicht, dass diese kleine Veränderung vielen Kunden viel von dem Zeitdruck nehmen würde, dem sie beim Bummeln durch die Innenstadt ausgesetzt sind", sagt Danko Jur (CDU), der dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen vorsteht und die Idee ansprechen will, wenn das Gremium am Donnerstag um 18.15 Uhr im Saal des Bürgerbildungszentrums an der Puschkinstraße 13 zusammenkommt. "Wenn wir für unseren Vorstoß eine Mehrheit finden und die Stadtverwaltung in unserem Sinne handelt, ist dies ein weiterer Schritt dazu, die Eberswalder Einzelhändler zu stärken", betont Danko Jur. Auf Vorschlag der CDU hatten die Stadtverordneten mit dem Haushaltsbeschluss für 2017 und 2018 bereits insgesamt 60 000 Euro bewilligt, um ein City-Management einzuführen und umzusetzen. Weil das Geld dafür nach Einschätzung der Händlerschaft bei Weitem nicht reicht, sollen von dem Zuschuss jetzt Einzelmaßnahmen bezahlt werden, die helfen, die Zentren in Eberswalde und Finow zu beleben.