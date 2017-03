Fingerübungen im Hörsaal

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Fünfte und sechste Klassen aus Barnim und Uckermark dürfen seit Dienstag Hochschulluft schnuppern. Die Hörsäle sind ausgebucht. Allein am ersten Tag nahmen 320 Schüler an der Kinderuni teil und erfuhren mehr über Holz und Gebärdensprache.

Es ist ein Bild, das Bürgermeister Friedhelm Bogingski und Hochschulpräsident Wilhelm-Günther Vahrsson sichtlich heiter stimmt. Ein Meer von Kindern redet im Foyer des Haus 2 auf dem Stadtcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) ausgelassen durcheinander. Sie kommen aus Prenzlau, Grüntal, Joachimsthal, Gramzow, Lichterfelde und natürlich aus Eberswalde selbst. In der Barnimer Kreisstadt sollen sie nach Boginskis Wunsch später auch die Studienzeit genießen. Der Rathauschef musste dafür noch nach Berlin. "Ich hätte auch gern in Eberswalde studiert. Das ging damals leider noch nicht", sagt der Bürgermeister bei der Eröffnung der Kinderuni, die seit 2008 an der HNE stattfindet.

Der Hochschulstandort ist noch jung, feiert 2017 sein 25-jähriges Bestehen. Die Kinder- und Jugenduni, so Wilhelm-Günther Vahrsson, bilde den Auftakt für ein großes und langes Geburtstagsfest.

Gefeiert wird allerdings erst später. Denn für die 320 Schüler aus 16 Schulen stehen am Dienstag, wie im Studentenleben üblich, Vorlesungen an. Sie sind der Kern der Veranstaltungswoche von Bürgerstiftung Barnim-Uckermark und HNE, die von den Städten Schwedt und Eberswalde sowie von den Schwedter Lions und den Eberswalder Freimaurern unterstützt wird.

Ob sich Vorlesungen und Hochschule nachhaltig bei den Kindern einprägen, wird sich erst zeigen, wenn in sieben bis acht Jahren die Studienwahl ansteht. "Ich will auf jeden Fall studieren. Was genau, weiß ich noch nicht", sagt der elfjährige Julian Elias von der Kinderakademie am Kupferhammer. Zusammen mit 173 weiteren Schülern erfährt er an diesem Tag mehr über Gebärdensprache. Ein Thema, was er durchaus nützlich findet. "Wie soll man sich sonst in manchen Ländern verständigen, wo man die Sprache nicht spricht", sagt er.

Sylvia Wolff von der Humboldt-Universität Berlin hält eine sehr interaktive Vorlesung. Die Kinder im Hörsaal lernen unter anderem, wie man mit einem Kreis aus Daumen und Zeigefinger vor der Stirn ausdrückt, dass man "keine Ahnung" hat. Viele probieren die Gesten sofort aus. Beim Song "Wunder" von Andreas Bourani vollführen sie den Refrain-Text in Gebärdensprache. Dozentin Sylvia Wolff wirft ein Youtube-Video an die Wand, in dem eine junge Frau die Liedzeilen simultan mit ihren Händen übersetzt.

Im Hörsaal des Nachbargebäudes geht es währenddessen um den Rohstoff Holz. Schon eher ein Thema, dass dem Profil der Eberswalder Hochschule entspricht. Der Dozent kommt deshalb aus dem eigenen Haus. Tobias Cremer hat die Professur für Forstnutzung und Holzmarkt an der HNE inne und verteilt zunächst sogenannte Stammscheiben an seine 146 Hörer. Die flachen Holzstücke in der Größe von Untertassen will er mit ihnen untersuchen. Die Schüler erfahren unter anderem, was aus welcher Baumart hergestellt wird. Dass sich Eiche aufgrund der Dichte am besten für Fußböden eignet und dass Eisstiele zu 98Prozent aus Buche gefertigt sind. "Und Zahnstocher?", kommt eine Frage aus den Reihen der Schüler. "Meist auch aus Buche, zum Teil aber auch aus Pappel", antwortet der Dozent.

Die gesamte Woche werden nun täglich etwa 300 wissbegierige Schüler zwei Hörsäle füllen. Auch zur Jugenduni am Freitag ist die Zahl der Anmeldungen groß. Dann stürmen die Siebt- bis Zehnklässler den Eberswalder Campus.

Anmelden kann man sich noch zur Abenduni am Freitag um 18Uhr unter offen@hnee.de und zum Familientag am Sonnabend um 15 Uhr unter kinderuni@buergerstiftung -barnim-uckermark.de. Beide Vorlesungen werden von Gedächtnisweltmeister Johannes Mallow gehalten und finden im Großen Hörsaal des Haus 1 auf dem Stadtcampus statt.