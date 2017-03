artikel-ansicht/dg/0/

Leicester (dpa) Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat zum zehnten Mal das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Das Team von Weltmeister Sami Khedira besiegte am Abendim Achtelfinal-Rückspiel den FC Porto mit 1:0. Das einzige Tor erzielte Paulo Dybala in der 42. Minute per Handelfmeter. Portos Maximiliano Pereira sah Rot. Das Hinspiel hatte Turin 2:0 gewonnen. Englands Meister Leicester City steht erstmals in der Runde der letzten Acht. Leicester geann mit 2:0 gegen den FC Sevilla und machte damit die 1:2-Hinspielniederlage wett.